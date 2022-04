Rapina a mano armata in boutique a Massa, si cercano 3 malviventi

Rapina a mano armata in una boutique di Massa, Gheri Gherardi, ieri sera in orario di chiuso. La banda di tre uomini ha portato via oggetti di valore come borse, profumi, penne e articolo Montblanc per decine di migliaia di euro di valore. Non è chiaro quale fosse l'arma utilizzata dai tre durante l'operazione compiuta in orario di chiusura. Non ci sono stati feriti, non erano presenti clienti al momento della rapina. Il titolare e le commesse stanno cercando di fornire alle forze dell'ordine il maggior numero di dettagli sulla banda. Al momento pare parlassero italiano e secondo i testimoni conoscevano bene il negozio e la merce più prestigiosa da farsi consegnare. Sulla rapina sta indagando la squadra mobile di Massa.