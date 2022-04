Sammontana torna a fatturati pre-pandemia, ma il 2022 sarà una sfida continua

La nota azienda produttrice di gelati e croissant Sammontana si appresta ad affrontare un 2022 che sulla carta è partito con grandi difficoltà, ma con un bilancio del 2021 che mantiene la barra dritta sul percorso intrapreso verso la sostenibilità e l'italianità.

Oggi nella sede lungo la Tosco Romagnola a Pontorme è stato fatto il punto con la stampa alla presenza dell'amministratore delegato Leonardo Bagnoli, del vice presidente Marco Bagnoli e della responsabile comunicazione Sibilla Bagnoli.

Intanto i numeri. Nel 2021 Sammontana ha raggiunto il fatturato pre-pandemia del 2019, ossia 397 milioni di euro di fatturato. Il margine operativo lordo Ebitda, quindi il reale guadagno senza costi fissi e variabili, è in calo rispetto alle previsioni. Dai 50 milioni del 2019 si è passati ai 25 del 2020 fino ai 32 dello scorso anno, su previsione di 39. L'azienda si dichiama moderatamente soddisfatta, considerando che nel 2021 i bar sono stati prevalentemente chiusi a inizio anno a causa della pandemia e a fine anno sono aumentati i costi energetici. Parlando proprio di aumento dei costi, un breve bilancio è stato fatto da Leonardo Bagnoli: quest'anno l'azienda spenderà 21 milioni di euro per l'energia elettrica, invece dei consueti 8 già appurati negli scorsi anni. I rincari inevitabili sono stati compressi fino al massimo del 14% di aumenti sui listini dei gelati, percentuale più contenuta invece per i croissant.

"Sarà un'annata difficile, abbiamo tagliato i costi che potevamo senza perdere la qualità dei nostri prodotti, è prematuro parlare di numeri, aspettiamo la stagione estiva. Abbiamo dimostrato solidità e capacità di affrontare un contesto tutelando le nostre persone e senza mai smettere di investire in innovazione e sostenibilità", spiega Bagnoli. Proprio le persone sono state al centro delle attenzioni della società nel periodo della pandemia. È stato donato un ecografo ad alta precisione al San Giuseppe di Empoli assieme ad altre 15 aziende vicine, sono stati donati 200mila euro agli ospedali di Empoli e Verona (dove ha sede il distaccamento con la produzione delle Tre Marie) e per i dipendenti che finivano contagiati dal Covid è stato inviato un pacco con i prodotti Sammontana e gli auguri di pronta guarigione.

Alla vigilia degli 80 anni di attività (che si celebreranno nel 2023) le sfide della Sammontana sono ancora importanti e forte è la voglia di innovare. Nuovi gusti sono stati lanciati per lo stecco Gruvi, i coni Cinquestelle, la linea Amando senza glusine e lattosio, l'edizione limitata regionale dedicata alla Sardegna chiamata S'Oru de Sardigna (l'oro della Sardegna). Infine la già annunciata partnership con Loacker: nell'azienda altoatesina la Sammontana ha visto la stessa passione e la stessa emozione nei loro prodotti.

Elia Billero