Senza green pass e mascherine aggrediscono addetti alla sicurezza del McDonald's, denunciati

Un coltello da sub è stato usato per aggredire due addetti alla sicurezza del ristorante McDonald's di Firenze in piazza della Stazione perché l'ingresso di due persone era stato negato perché erano senza green pass e mascherine. Uno dei due dipendenti è rimasto ferito nell'assalto. Gli aggressori sono un 28enne e un 30enne del Marocco, denunciati dalla polizia.

L'episodio risale alla notte tra martedì 12 e mercoledì 13 aprile. Il 30enne avrebbe colpito l'addetto con la lama da 9 cm, trovata poi e sequestrata dalla polizia. Prima dell'arrivo degli agenti i due uomini hanno anche lanciato delle bottiglie di vetro contro le vetrate del fast food, infrangendone una. Entrambi dovranno rispondere dei reati di danneggiamento e di lancio di oggetti pericolosi. Al 30enne è sono state contestate anche le lesioni personali aggravate.