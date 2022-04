"Siete presente", nell'Empolese 25mila euro per i giovani nel Terzo Settore

Promuovere, valorizzare e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, dare forza alle nuove generazioni capaci di rinnovare la proposta del terzo settore.

Questo l'obiettivo di "Siete presente. Con i giovani per ripartire" il bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Nell'Empolese sono cinque i progetti vincitori, finanziati per 25mila euro.

Questa mattina nel Comune a Empoli, presentati i progetti vincitori alla presenza delle relative associazioni che riceveranno il contributo, per Cesvot il direttore regionale Paolo Balli e la presidente della Delegazione Cesvot di Empoli Greta Pieracci, Bernard Dika consigliere per l'innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale, Valentina Torrini assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli e Massimo Bacchereti segretario Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Paolo Balli direttore regionale Cesvot e Greta Pieracci presidente Delegazione Empoli, Bernard Dika consigliere politiche giovanili del presidente della Giunta regionale e Massimo Bacchereti segretario Fondazione CR San Miniato (foto gonews.it)

"Siamo molto soddisfatti di questo percorso a livello regionale - dichiara Balli - al bando, finanziato con 240mila euro dalla Regione, hanno aderito tutte le 11 Fondazioni bancarie regionali ed il budget è cresciuto a 490mila euro". "Per la Delegazione empolese sono arrivati progetti da tante associazioni non limitate solo al capoluogo, ma anche dai territori un po' più periferici" spiega Pieracci. "Questo bando è fondamentale per la vita associativa, soprattutto in un momento come questo, che ci pone sempre nuovi cambiamenti da affrontare con l'energia dei giovani. Credo alla sinergia che può crearsi tra le diverse generazioni presenti all'interno delle associazioni e "Siate presente" annuncia proprio questo - continua la presidente della Delegazione di Empoli - i giovani possono mettere a frutto nuove competenze richieste per stare al passo con i tempi, in vista anche di collaborazioni non solo tra associazioni ma anche con le amministrazioni".

"Ci rivogliamo alla nostra generazione parlando di futuro - dichiara Bernard Dika - ma i nostri giovani sono già tra noi e possono contribuire alla nostra società, ed è questo il lavoro che facciamo con questo bando". Il consigliere per le politiche giovanili ha ringraziato i presenti e tutto il terzo settore, che "c'è e c'è sempre stato, grazie a voi che non chiedete e date sempre, grazie per accogliere i giovani nelle vostre realtà non per ricambio generazionale ma per aggiungere". Le risorse del bando "pongono noi giovani non più oggetto della discussione ma soggetto attivo che decide e guida il cambiamento nelle comunità".

"È un riconoscimento che premia la rete associativa della nostra comunità che, soprattutto durante la pandemia, ha fornito un contributo immenso. Questo bando investe sui giovani - afferma l'assessora Valentina Torrini - che durante tutta l'emergenza hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell'aiuto a chi era più in difficoltà. Si premia la loro voglia di solidarietà e quello che fanno tutti i giorni all'interno delle associazioni".

"Il bando "Siete presente" ci è stato presentato in un momento di difficoltà, ma è proprio nei momenti difficili che bisogna andare avanti" dichiara il segretario della Fondazione CR San Miniato Bacchereti. Come affermato inoltre dal presidente Antonio Guicciardini Salini, "crediamo da sempre che il migliore investimento sia quello sui giovani e tutta la nostra attività è orientata nel perseguire questo obiettivo".

I cinque progetti vincitori

Metaversi giovani (foto gonews.it)

Metaversi giovani, che vede come ente capofila l'Associazione La Stazione, enti proponenti l'Associazione Frida Donne che sostengono le Donne, partner Associazione culturale Nexus Arte e didattica, Associazione Facto Fabbrica Creativa Toscana, Associazione Rock City Ets, Cecilia Posarelli, Comune di San Miniato, Comune di Santa Croce sull'Arno, La pietra d'angolo cooperativa di solidarietà sociale, Pecori Diego. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

Giovani.Com - giovani per le comunità (foto gonews.it)

Giovani.Com - giovani per le comunità, che ha come ente capofila Arci Empolese Valdelsa, e promotore Arci Valdarno inferiore Aps, partner Arci Servizio Civile Empoli Aps, Associazione Agrado Aps, Associazione LA Ruzzola, La casa del Popolo di Spicchio Aps, Circolo Arci Cinque Case, Circolo Arci G. Monti - Stibbio, Circolo Arci Monterappoli Aps, Circolo Arci Salvador Allende APS, Circolo Arci San Miniato Basso, Circolo Arci Torre Giulia, Comune Di Empoli, Comune di Montespertoli, Comune di Montopoli in Valdarno, Comune di San Miniato, Consorzio per la cooperazione e la solidarietà, Consorzio di cooperative sociale società cooperati. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

YOUTH 2.5 (foto gonews.it)

YOUTH 2.5, ente capofila Prociv Arci di Castelfiorentino, promotore Avis comunale di Castelfiorentino, Didasco. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

ABC dell'emergenza. Azioni, buone pratiche e consigli utili (foto gonews.it)

ABC dell'emergenza. Azioni, buone pratiche e consigli utili, ente capofila Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, ente promotore Avis comunale di Staffoli, partner Comune di Santa Croce sull'Arno, Istituto Comprensivo Santa Croce Sull'Arno. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

Melangolo: l'agrumeto vivo (foto gonews.it)

Melangolo: l'agrumeto vivo, ente capofila Associazione Moti carbonari - ritrovare la strada, promotore Associazione Tra i Binari Aps, partner Associazione Architettura e territorio "Lanfranco Benvenuti", Associazione Fermento Aps, Associazione turistica Pro Loco San Miniato. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

Margherita Cecchin