Tassista morto per lesioni, condannati a oltre 3 anni i due giovani

Arrivano le condanne in rito abbreviato a 3 anni e un mese di reclusione per i due giovani Nicola Fossatocci e Ajamy Houman Abbasalizadeh accusati di omicidio preterintenzionale per aver preso a pugni in testa il tassista Gino Ghirelli. Il 69enne morì dopo due anni di coma in seguito alle lesioni riportate. La difesa degli imputati, 23enni all'epoca dei fatti, aveva chiesto l'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato", sostenendo che avessero agito per legittima difesa. L'accusa invece aveva chiesto al gup 6 anni e 8 mesi. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche e di aver agito in risposta a una provocazione. In primo grado nel processo per lesioni gravissime erano stati assolti, perché avevano agito per legittima difesa.