Teatro il Ferruccio di Empoli, attestati di riconoscimento per le nuove donazioni

Riconoscere il contributo di ogni cittadino è doveroso, sempre, così anche nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile 2022, nella sala consiliare al primo piano di via del Papa, 41, sono stati ricevuti dalla sindaca Brenda Barnini e dal presidente del Comitato Amici del Teatro il Ferruccio Alessandro Torcini, i nuovi donatori e donatrici, che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi ‘Acquista una zolla’.

A Costanza Bonistalli, Valentina Vanni, Cinzia Gigli, Piero Giannelli e Sandro Piccini, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento per il loro importante gesto. Nuove ‘zolle’ verso la realizzazione del teatro comunale che sembra ormai essere davvero un sogno che diventerà realtà.

"Sono di Empoli, ci sono nata, cresciuta e ci vivo da ben settantadue anni. Voglio bene alla mia città, l’adoro, e tutto quello che serve per valorizzarla, arricchirla, e che sia fruibile per i cittadini mi fa piacere contribuire a far sì che Empoli migliori. Sia io che mio marito siamo sempre stati frequentatori del teatro, abbonati da una vita per il teatro e laddove c’è teatro non potevo non partecipare. Mio marito è venuto a mancare e per questo ho voluto fare due donazioni: una a nome mio e una a suo nome perché se fosse qui sarebbe con me a tifare per questa opera che a Empoli mancava. Per me il teatro è questo. Da empolese vivere la città appieno, godere di quelle strutture che migliorano tutti, sia chi va a teatro sia chi non ci va, perché sono strutture che parlano di cultura, di impegno e di tante altre belle cose", ha affermato Costanza Bonistalli.

"Sono stata molto contenta di questa iniziativa del Comune di Empoli. Sono una persona che vive di cultura e ben venga questo nuovo stimolo per tutti i cittadini che possono partecipare alla realizzazione di un bene pubblico, sapendo anche che i Comuni devono destinare risorse a settori più sensibili come è il sociale, per esempio, e quindi queste sono manifestazioni da sposare, dove ognuno di noi può mettere una piccola parte. In questa circostanza specifica ho voluto dedicare la donazione alla mia carissima amica scomparsa nel periodo Covid, di Sammontana, con la quale condividevamo momenti di svago, soprattutto cinema e teatro. Lei sarebbe stata felicissima di questa novità e quindi la dedico a lei", ha detto Valentina Vanni.

"La mia donazione è per mia sorella e nel suo ricordo. Lei faceva teatro e viveva di teatro e so che sarebbe stata felicissima di quest’opera che finalmente sarà realizzata a Empoli", ha aggiunto Cinzia Gigli.