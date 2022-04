Entra in casa di una donna a Pontedera, arrestato per tentata violenza sessuale

Tentata violenza sessuale a Pontedera, un 35enne è stato arrestato dalla polizia nella serata di lunedì scorso.

L'allarme è stato lanciato al 112 in serata, con grida provenienti da un appartamento di un palazzo di via Veneto. Dopo pochi minuti la pattuglia ha fatto ingresso nel condominio e ha soccorso la donna che era stata aggredita. Lei si trovava sola in casa quando ha sentito dei rumori arrivare da una stanza. All'interno c'era il 35enne che era entrato dalla finestra. Lei ha detto che avrebbe potuto prendere quello che voleva, ma l'uomo era lì per altri motivi. Quando la donna ha urlato chiedendo aiuto lui l'ha afferrata da dietro mandandola via con violenza. La donna poi è riuscita a divincolarsi fino all'arrivo della polizia. Il 35enne incensurato è stato poi arrestato per tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Adesso si trova nel carcere di Pisa.