Aggredito in centro a Firenze, 17enne in ospedale

Un 17enne è rimasto vittima di un agguato in centro a Firenze. Un 27enne originario dell'Ecuador, in stato di agitazione, lo avrebbe picchiato con un calcio al volto. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 14 aprile in piazza Santissima Annunziata.

Il 17enne è stato portato in ospedale, da dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia e denunciato. Secondo quanto emerso, l'uomo, in forte stato di agitazione, camminava nella piazza scalzo e a torso nudo, fino a che non ha sferrato un calcio contro il ragazzo.