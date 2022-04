I rumors si sono tramutati in realtà: sarà scontro tra sindaco ed ex sindaco a Bientina, cittadina della Valdera sotto i 9mila abitanti con la popolazione più giovane della Toscana.

Una notizia che non sarebbe una novità in luoghi dove l'alternanza destra-sinistra è una consuetudine. Ma Bientina è un feudo del centrosinistra, governata con mano salda dal Pd fin dalla nascita del partito e con percentuali bulgare. L'attuale sindaco Dario Carmassi aveva ottenuto 5 anni fa il voto di quasi 3 cittadini su 4, con il 74,6%.

Corrado Guidi, contemporaneamente il suo predecessore e attuale sfidante, l'ultima volta in cui si candidò con il vessillo dei Democratici ottenne l'81,88% dei voti.

Adesso il 55enne ha fondato una sua lista, Bientina nel Cuore, dopo la fuoriuscita dai democratici e si è lanciato nell'avventura per riprendere in mano le sorti del paese. Altra complicazione: la moglie di Guidi è l'attuale vice sindaca Barbara Frosini, già candidata in Consiglio regionale nel 2020.

Carmassi in un'intervista alla Nazione ha detto che tutta la sua maggioranza ha supportato in 5 anni di governo le scelte all'unanimità, come a sottolineare che non ci sono mai state divergenze profonde. Rischiano di esserci adesso ora che in ballo ci sono due nomi forti, quello di Carmassi in quanto sindaco uscente e sostenuto dal partito di maggioranza, quello di Guidi con un'apprezzata carriera in politica.

A Bientina non ci sarà ballottaggio e ancora non sono stati resi noti nomi da parte dell'area del centrodestra, dove non ci sono mai state grosse basi elettorali ma comunque percentuali che in questo caso potrebbero davvero determinare una vittoria o una sconfitta per Guidi o Carmassi.

Nella storia recente, parliamo del 2019, nella vicina Calcinaia l'avventura dell'ex sindaco in lista civica non ha dato l'esito sperato. L'ex primo cittadino Valter Picchi finì ultimo dei tre in gara, con il 26,88%, dietro al blocco unito di centrodestra e al candidato Pd, poi eletto, Cristiano Alderigi. La storia però, qui a Bientina, pare molto più complicata.

