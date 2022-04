Estar, avviso di interscambio in mobilità di infermieri in Toscana

Gli infermieri alle dipendenze delle Aziende sanitarie e degli enti del sistema sanitario regionale che cercano una diversa collocazione in Toscana possono, da oggi, venerdì 15 aprile, accedere al portale on line attivato da Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo della Regione, per presentare una domanda di "mobilità per interscambio".

L’obiettivo del portale, voluto dalla Regione, è quello di rendere più funzionale la gestione del personale per le aziende e migliorare la qualità della vita dei dipendenti che possono trovare così un posto di lavoro più vicino a casa.

Grazie al portale sono gli stessi dipendenti a inserire le richieste e i dati necessari per attivare gli scambi. I dati inseriti, accessibili alla visualizzazione sia ai dipendenti che alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale, agevolano, nel rispetto delle norme sulla privacy ma con la massima trasparenza, le operazioni di scambio consentite dalla normativa vigente.

L’interscambio avviene fra profili professionali corrispondenti attraverso l’abbinamento fra operatori per i quali la zona di provenienza e di destinazione risultino le stesse, ma invertite. La procedura è rivolta al personale appartenente alla stessa categoria contrattuale e di identico profilo professionale ma, non necessariamente, allo stesso livello economico.

Per accedere all’avviso: QUI

Estar fa sapere che è ancora aperto anche il bando per l’interscambio degli Operatori socio sanitari, aperto il 15 marzo scorso mentre a partire dal primo maggio sarà accessibile e utilizzabile per tutti i profili sanitari ed amministrativi del comparto e per gli assistenti sociali.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa