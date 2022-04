Un etto di cocaina nel cassetto portaoggetti, 42enne arrestato

Ieri pomeriggio la polizia di Firenze ha sequestrato un etto di cocaina scoperta nel cassetto portaoggetti di un’utilitaria. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è finito un cittadino tunisino di 42 anni.

Intorno alle 14.30 le volanti della Questura di Firenze erano impegnate in uno specifico servizio di controllo del territorio nelle periferie cittadine, quando l’attenzione degli agenti è stata attirata da un’autovettura sospetta parcheggiata in via Zambeccari con a bordo un cittadino straniero già noto alle Forze di Polizia.

I poliziotti hanno subito voluto vederci chiaro e, poco dopo, i loro sospetti hanno trovato conferma con la scoperta della droga.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione fiorentina del 42enne dove è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione.