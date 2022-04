Bancomat coi 'buchi' a Pisa, fallito il furto

Tentativo di furto a un bancomat in via Matteucci a Pisa. Alle 14.30 le guardie giurate hanno segnalato 2 fori sportelli in uno sportello 'solitario', ossia lontano dalla filiale di riferimento. Ripercorrendo la vicenda è stato chiarito che i soliti ignoti avrebbero tentato di prelevare soldi senza riuscirci. A far fallire l'impresa il bancomat di ultima generazione e forse pure il passaggio di qualche pattuglia in zona. Sul posto una squadra volante della polizia, la scientifica per i rilievi e la squadra mobile.