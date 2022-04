La mostra-scambio di antiquariato e filatelia torna a Cerreto Guidi

Il Gruppo Culturale Incontro - associazione dei Liberi Pensieri, in collaborazione con la parrocchia di Stabbia e l'associazione onlus In Cammino, organizza in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, la tradizionale e annuale mostra-scambio di piccolo antiquariato e filatelia, giunta quest'anno alla 31esima edizione.

La mostra si terrà in piazza Guido Rossa e in via Gramsci dal primo mattino fino alle 20 e parteciperanno oltre 80 espositori provenienti da tutta la Toscana.

Una buona occasione per passare una giornata serena, all'aria aperta, in una cornice di festa e di ripartenza per le attività

Fonte: Ufficio Stampa