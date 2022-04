Ruba borsa in un negozio, arrestato

Un 54enne è stato arrestato per furto a Pisa. Poco dopo le 11 di ieri, giovedì 14 aprile, la polizia lo ha notato vicino a un negozio di abbigliamento in Corso Italia; l'uomo non si è accorto degli agenti, è entrato nel locale e ha rubato una borsa. Quando si è reso conto della polizia, è scappato lasciando a terra il malloppo, dal valore di 350 euro.

Il 54enne è stato perquisito e nella sua borsa a tracolla sono stati trovati oggetti di cui non ha saputo giustificare il possesso. Inoltre è emerso che l'uomo aveva rubato poco prima anche in un centro commerciale poco fuori Pisa. Il 54enne è stato portato in carcere.