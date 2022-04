Salute donna: visite gratuite e consulenze negli ospedali Asl Toscana Centro

Gli ospedali dell’Ausl Toscana centro di Prato (Santo Stefano), Empoli (San Giuseppe), Pistoia (San Jacopo e S.S. Cosma e Damiano) e Firenze (Santa Maria Annunziata e ospedale del Mugello) in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna del 22 aprile, aderiscono alla settima edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedicato dal 20 al 26 aprile alla prevenzione e alla cura al femminile. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Ospedali area fiorentina

A Santa Maria Annunziata consulenze psicologiche e neuropsicologiche

La struttura di Psicologia Clinica Ospedaliera del presidio di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, aderisce, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna del 22 aprile, alla settima edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedicato dal 20 al 26 aprile alla prevenzione e alla cura al femminile. In quei giorni il servizio di Psicologia clinica presso l’ospedale, offrirà gratuitamente consulenze psicologiche e neuropsicologiche gratuite.

In particolare la consulenza psicologica è prevista nei giorni 20, 21, 22 e 26 aprile dalle 9 alle 12; la consulenza neuropsicologica il 20 aprile dalle 14.30 alle 17 e il 26 aprile dalle 9.30 alle 12.

Per prenotare o anche solo per chiedere informazioni è possibile chiamare allo 055 6936770 nei giorni di martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15 aprile dalle 12 alle 13 o scrivere email a: claudio.bartolozzi@uslcentro.toscana.it. Le visite si terranno presso il Servizio di Psicologia Clinica, 6° piano, percorso D, stanza 19.

La Giornata nazionale della Salute della Donna del 22 aprile, sarà l’occasione anche per un evento divulgativo sui percorsi diagnostici e di cura nel settore della patologia tumorale femminile. Presso la Sala A della Struttura di Oncologia del presidio Santa Maria Annunziata i Gruppi Oncologici Multidisciplinari organizzano dalle 15 alle 17.30 un evento per informare sulla gestione multidisciplinare dei tumori femminili. La prenotazione è obbligatoria al numero 0556936231 in orario 17-19 dal lunedì al venerdì. La prenotazione avverrà in ordine cronologico di chiamata fino ad esaurimento dei posti disponibili.

All’ospedale del Mugello visite senologiche, prevenzione dell’ictus e prevenzione e gestione dell’incontinenza urinaria

Tutte le info a questo link.

Ospedale S. Giuseppe di Empoli, iniziativa pubblica sulle tematiche del tumore alla mammella

Il giorno 21 aprile dalle ore 15 alle ore 17.30 l’Ospedale San Giuseppe, uno dei presidi dell’Asl Toscana Centro che ha conseguito da anni il riconoscimento di ospedale “Bollino Rosa”, organizza un’iniziativa di sensibilizzazione, aperta alla popolazione, in cui vengono trattate le tematiche legate al tumore alla mammella dallo screening alla malattia metastatica.

L’iniziativa sarà svolta presso la Galleria dell’Ospedale San Giuseppe (piano terra) ed in particolare verranno trattati i seguenti argomenti: la diagnostica per immagini e le mutazioni genetiche BRCA e simili, la ricostruzione mammaria, radioterapia nuove possibilità, la gravidanza dopo chemio e preservazione fertilità, farmaci innovativi e nuovi determinanti patologico, gestione osteoporosi.

All’iniziativa partecipano la dottoressa Francesca Martella, direttore Oncologia Empoli, con l’oncologo Pier Giorgio Giannessi e le colleghe endocrinologa Manuela Palma e genetista Giulia Carginani del Dipartimento Oncologico, il dottor Luis Sanchez, direttore della struttura dipartimentale chirurgia senologica Asl Toscana Centro, il dottor Andrea Marrucci, direttore della struttura dipartimentale di radiologia senologica, il dottor Claudio Meloni, direttore ginecologia e ostetricia, con la ginecologa Giulia Toto e l’infermiera Fortuna Solipano e le anatomopatologhe dell’Ospedale San Giuseppe Damiana Tacchini e Adriana Salvadori.

Per partecipare all’iniziativa pubblica è possibile telefonare dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al n. 0571706678 . Sono disponibili 20 posti.

Ospedale Santo Stefano di Prato, incontri su You Tube

Ecco il programma degli incontri virtuali sul canale video Youtube della provincia di Prato:

20 aprile ore 16-17: Emicrania nelle varie età della donna – dottor Enrico Grassi, neurologo;

20 aprile ore 17-18: Epilessia e donna – dottoressa Silvia Pradella, neurologa;

21 aprile ore 16-17: Possibili indicatori di violenza – dottoressa Donatella Pianeti, Codice Rosa;

21 aprile ore 17.30 -18: Codice Rosa in DEA – dottoressa Monica Pieraccioli, Codice Rosa;

22 aprile ore 16-16.30: Prevenzione tumori apparato femminile – dottoresse Chiara Fiaschi, Laura Di Marco, Valentina Frau; ginecologhe;

22 aprile ore 16.30-17.00: Tumori dell’apparato femminile clinica e diagnosi;

22 aprile ore 17-17.30: Terapia tumori apparato femminile;

26 aprile ore 16-17: Nutrizione e stili di vita in situazioni specifiche nella della donna (gravidanza e menopausa) – dottoressa Rebecca Zagni;

26 aprile ore 18-18.30: Prevenzione tumori della mammella - dottoressa Laura Biganzoli, oncologa;

26 aprile ore 18.30-19: Chirurgia del tumore al seno – dottor Marco Rettori – senologo.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa