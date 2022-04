Scontro tra minicar e pick-up nel Livornese, ferita 16enne

Scontro tra due veicoli questo pomeriggio nel Livornese, in via di Popogna in direzione Gabbro, a Rosignano Marittimo. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una minicar e un pick-up. Alla guida del primo mezzo una giovane di 16 anni, portata d'urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, che hanno estratto la ragazza dalla minicar, finita dopo l'urto in un fossato. In seguito il personale del 118, dopo averla stabilizzata, ha trasportato la 16enne in pronto soccorso. Ancora in accertamento la dinamica dello scontro.