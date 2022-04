Truffa milionaria, arresto internazionale a Firenze per una donna condannata a 30 anni

Dal 2010 doveva essere arrestata su mandato delle autorità del distretto Sud della Florida, negli Stati Uniti, per una frode da 1,5 milioni di dollari che le è valsa 30 anni di reclusione. Una 49enne di origine dominicana è stata arrestata ieri in un hotel di Firenze in via di Villamagna. La donna era in Toscana per una breve vacanza con il compagno ma risiede in Spagna e proprio oggi sarebbe dovuta ripartire se non fosse stata rintracciata proprio dal servizio alloggiati web che ha mandato l'alert alla polizia. L'accusa originaria riguarda una truffa su alcuni mutui usati per comprare case con un'identità fittizia, gonfiando il valore degli immobili e poi non pagando le rate. Il periodo dell'accusa è tra il 2006 e il 2008. Adesso la donna è nel carcere di Sollicciano. La Corte di Appello si deve pronunciare sull'estradizione.