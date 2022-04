Vuole entrare agli Uffizi con un coltello di 27 cm, denunciato turista

Ha cercato di entrare nelle Gallerie degli Uffizi con un coltello a serramanico di 27 cm di lunghezza. È stato per questo denunciato un turista belga 60enne dopo essere stato fermato dagli addetti alla sicurezza. L'uomo avrebbe spiegato di non sapere che in Italia fosse reato avere con sé il coltello.

Per entrare avrebbe lasciato il coltello nella vaschetta per gli oggetti metallici prima di passare dal metal detector, con l'arma nascosta dallo smartphone. Ciò però non è sfuggita a uno degli addetti alla sicurezza perciò è stata chiamata la polizia.