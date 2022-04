Un weekend per la scuola a Empoli: oltre 300 persone a Palazzo delle Esposizioni

La scuola protagonista per due giorni a Empoli. Si è chiuso lo scorso weekend l'evento dell’Associazione "Liberi, Oltre le Illusioni", tenutosi al Palazzo delle Esposizioni sabato 9 e domenica 10 aprile e patrocinato dal comune di Empoli.

Nel corso della giornata di sabato si sono susseguiti interventi di oltre venti esperti, policy makers, docenti, studenti e imprenditori. Gli ospiti sono stati suddivisi in 3 panel, in ordine:

- Merito e Valutazione con Valentina Chindamo, Roberto Ricci, Tommaso Monacelli, Marco Bollettino e Francesco Intraguglielmo.

- Rapporto tra scuola e lavoro con Francesco Luccisano, Stefano Franchi, Anna Paola Concia, Paola Castellacci e Marco Campione.

- Riforma dei Cicli con Marco Ardemagni, Michele Boldrin, Daniele Grassucci, Mauro Piras, Anna Maria Ajello e Matteo Hallissey.

La giornata di domenica è stata occasione per presentare le istanze sollevate nei tre panel al mondo della politica, con l’offerta di far nascere una constituency per una concreta proposta di riforma del sistema scolastico italiano. Costantino de Blasi, tra i fondatori dell’Associazione Liberi, Oltre le Illusioni, ha moderato il confronto tra Gabriele Toccafondi, parlamentare, Valeria Fedeli e Lucia Azzolina, già ministre dell’Istruzione e Daniela Mancini, ex dirigente scolastico.

Nel corso delle due giornate sono state presenti ad assistere all’evento oltre 300 persone nel salone allestito per l’occasione, e più di 30.000 persone si sono collegate gratuitamente da casa su YouTube e su Twitch, con l’ulteriore possibilità di fruire, su quest’ultima piattaforma, di interviste esclusive agli ospiti presenti, realizzate, prima e dopo i dibattiti in sala, dallo staff dell’Associazione che ha raccolto le domande dal pubblico.

Il convegno si chiude, ma il dibattito continua perché noi riteniamo che la scuola sia uno strumento di democrazia. La scuola deve tornare ad essere un ascensore sociale che premia il merito di chi si impegna e non, come spesso purtroppo accade, un ammortizzatore sociale.

Fonte: Liberi, Oltre le Illusioni