Uova sospese di Ant per Istituto degli Innocenti, Montedomini e Villa Lorenzi

Un ‘uovo sospeso’ per vedere i sorrisi nei volti dei più bisognosi. Sono state consegnate martedì, mercoledì e giovedì della settimana santa le uova pasquali ai tre enti beneficiari dell’iniziativa ossia Istituto degli Innocenti, Progetto Villa Lorenzi e Montedomini.. Grazie alla campagna di ANT che si ispira alla tradizione partenopea del caffè sospeso al bar, è stato possibile ripetere l’iniziativa anche quest’anno e donare le uova alle associazioni che si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose (minori e anziani). Un importante progetto in cui Fondazione ANT, importante realtà nazionale del Terzo Settore, decide di aprirsi a sua volta verso altre realtà per moltiplicare la solidatietà. La campagna ha ricevuto il patrocinio del comune di Firenze

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine che collaboreranno con ANT a questo importante progetto che abbiamo deciso di ripetere per il secondo anno consecutivo proprio in ragione della pesante crisi economica che stiamo attraversando. Avere al nostro fianco a Firenze istituzioni importanti come Progetto Villa Lorenzi, Istituto degli Innocenti e Montedomini, ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a mantenere questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare le uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che dopo due anni di pandemia e con una guerra che sta causando un enorme esodo di profughi che stiamo generosamente accogliendo anche nella nostra città, fare rete fra tante realtà del Terzo Settore non sia solo auspicabile ma anche assolutamente necessario”.

“Anche quest’anno i bambini dell’Istituto degli Innocenti, i ragazzi di Villa Lorenzi e gli anziani di Montedomini riceveranno le uova di Pasqua di Ant - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - che continua a dimostrare grande attenzione e vicinanza ai cittadini fragili che vengono accolti e seguiti da tre realtà che in città sono delle Istituzioni del sociale e rappresentano dei fiori all’occhiello dell’accoglienza”. “Vorrei ringraziare l’Ant per l’iniziativa solidale dell’Uovo sospeso - ha continuato l’assessore - e per il prezioso lavoro che svolge con le proprie équipe multiprofessionali, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, al fianco dei malati di tumore e dei loro familiari. Lavoro al quale si affianca l’importante attività nei settori della prevenzione oncologica, della ricerca, dello sviluppo e della formazione”. “Firenze è grata all’Ant - ha concluso Funaro - che offre assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici, dando loro sostegno e cure tra le mura domestiche e l’affetto dei propri cari”.

“Desidero esprimere i nostri più sinceri ed affettuosi ringraziamenti alla Fondazione ANT – ha dichiarato Luigi Paccosi, Presidente di ASP Firenze Montedomini – per averci reso nuovamente partecipi di questo importante progetto. Con la situazione preoccupante che stiamo vivendo nelle ultime settimane, questi premurosi e concreti gesti, portano fiducia e calore agli ospiti e nelle strutture. Montedomini tutta, con gioia e riconoscenza, ringrazia di cuore coloro che hanno reso possibile per un altro anno questa iniziativa dell'Uovo Sospeso”.

“Per l'Istituto degli Innocenti – dice la presidente Maria Grazia Giuffrida – sta diventando una bella consuetudine partecipare a questa iniziativa di Ant che spicca per intelligenza e originalità. Le uova donate dai fiorentini arriveranno anche ai bambini ospiti nelle nostre case di accoglienza, rendendo la loro Pasqua speciale. Per questi bambini è importante ogni gesto di attenzione, piccolo o grande che sia, esattamente come lo è per le persone che soffrono: in questo senso 'l'Uovo Sospeso' è un regalo doppio, anzi triplo, perché oltre ai malati e ai bambini è un messaggio di speranza per tutta la nostra comunità”

“Desideriamo ringraziare ANT per questa bella iniziativa – commenta Zaira Conti, responsabile del Progetto Villa Lorenzi – che porta un segno di speranza e di rinascita ai nostri bambini e ragazzi, particolarmente provati in questo periodo legato alle problematiche dell’emergenza Covid”.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologhe.

Fonte: Ufficio Stampa