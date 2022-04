I Sonohra tornano live: il duo de "L'Amore" in concerto a Pistoia

Con 3 anteprime, di cui la seconda tappa al Santomato Live Club di Pistoia sabato 23 aprile, e un calendario in continuo aggiornamento, i Sonohra, il duo veronese composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, annunciano il tour estivo in cui presenteranno il nuovo lavoro discografico "Liberi da Sempre 3.0" prodotto da Saifam Music e in uscita il prossimo 27 maggio.

Dopo il sold out della prima tappa al Legend Club di Milano lo scorso weekend, sabato 23 aprile i Sonohra si esibiranno al Santomato Live Club di Pistoia nella seconda data delle anteprime del Liberi da Sempre 3.0 Tour. La tournée segna un ritorno alle origini del duo scaligero che nel 2008 vinse Sanremo Giovani con "L’Amore". Il famoso brano da venerdì 15 aprile è di nuovo in rotazione radiofonica e anticipa il remake del fortunatissimo album del 2008 "Liberi da Sempre".

"In tanti ci chiedono, soprattutto chi ci ha persi di vista in questi anni, cosa abbiamo fatto dal 2008 a oggi. In realtà, non ci siamo mai fermati: in tutto questo tempo abbiamo sperimentato tanti generi e ci siamo dedicati a progetti alternativi che hanno spaziato dal blues al folk passando per il rock. Forse, a un certo punto, siamo stati proprio noi a perdere di vista noi stessi" commentano Luca e Diego, spiegando come è nata l’idea di lavorare a un "Liberi da Sempre 3.0", un remake del loro disco d’esordio, riconosciuto disco di platino, che li consacrò al successo nel 2008 dopo la vittoria a Sanremo Giovani con "L’Amore".

"In questi mesi, dedicandoci a registrare “Liberi da Sempre 3.0”, abbiamo rivissuto lo stesso entusiasmo di 14 anni fa ed è stato come se avessimo fatto pace con noi stessi e con il nostro passato". Sabato 23 aprile, alle 21, i Sonohra saliranno sul palco del Santomato Live Club e la serata sarà aperta dalla rockband pisana Cubi Rossi.

Dopo la terza anteprima del 21 maggio al The Factory di Verona, la tournée di Liberi da Sempre 3.0 proseguirà poi in tutta Italia dal mese di giugno e i Sonohra sono pieni di entusiasmo: "È come se il tempo si fosse fermato 14 anni fa e una delle cose belle della musica è che spesso ci sono canzoni che colleghiamo a momenti ben precisi della nostra vita, belli o brutti. Vogliamo ricominciare proprio da lì, da quelle emozioni sottopelle che ci regalò quel lontano 2008 e rivogliamo tutti i nostri fan sotto al palco per cantare i nostri successi insieme a noi, adesso come allora".

Prevendite per la data di Pistoia su www.liveticket.it/sonohra

Fonte: Ufficio stampa