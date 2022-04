Piazza di San Concordio dedicata allo sport, l'idea di Raspini per Lucca

"E se la nuova piazza coperta di San Concordio diventasse un luogo dedicato anche alle attività sportive?”

È la proposta di Francesco Raspini, candidato sindaco per le elezioni comunali di Lucca del 12 giugno. “L’idea mi è venuta parlando con i referenti di alcune realtà sportive del territorio, a partire dal pattinaggio a rotelle, che proponevano proprio lo spazio della piazza coperta come ulteriore spazio da poter dedicare a quello sport, in aggiunta alla struttura sulla via del Brennero, che sarà interamente riqualificata. Mi sembra una bella idea quella di prevedere molteplici usi e destinazioni per la piazza coperta: per lo sport, pensando ovviamente a quelle discipline che richiedono spazi di quel tipo, con strutture anche di servizio; per la cultura; per il cinema all’aperto; per l’aggregazione di tutte le età; per i mercatini. Un luogo utilizzabile sempre, perché coperto”.

“Pensiamo al pattinaggio a rotelle, ma anche alla break dance, alla danza freestyle, a tutte quelle discipline che hanno bisogno di uno spazio ampio, coperto e dotato di un certo tipo di pavimentazione. Qui si potrebbero organizzare allenamenti e spettacoli, eventi ed esibizioni, anche di tipo sportivo: un luogo quindi restituito al quartiere che diventerà la porta di accesso e il collegamento naturale tra San Concordio e il centro della città”.

“La piazza coperta - conclude Raspini - si inserisce nel progetto di complessiva riqualificazione dell’area ex Gesam, a cui si aggiunge la ristrutturazione del Chiesone (progetto risultato finanziabile dalla Regione Toscana attraverso il Programma Fesr Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027). Dal parco della Pace fino alla passerella avremo un’area pedonale, una grande piazza, con inserti verdi e servizi, completamente riqualificata, viva e vissuta con iniziative, incontri, eventi e spazi aperti e sempre utilizzabili, 365 giorni l’anno, dai cittadini del quartiere e non solo. L’immagine, vista dall’alto, è quella dell’estensione naturale del centro storico, che sarà ancora più connesso e integrato con uno dei quartieri più popolosi della città”.

Fonte: Ufficio Stampa