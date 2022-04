Svastica 'no green pass' e Draghi disegnato come Hitler a Pontedera: la segnalazione

Questa mattina a Pontedera sono apparsi dei volantini dove è raffigurato un disegno che ha le sembianze del presidente del Consiglio Mario Draghi, rappresentato con i baffi che ricordano quelli di Hitler. La segnalazione, in via De Nicola, ci arriva da un lettore.

La grave illustrazione è accompagnata dalla frase "Whatever in takes" che significa "Costi quel che costi", pronunciata da Draghi quando ricopriva la carica di governatore della BCE e infine un chiaro messaggio 'no green pass', di cui non si sentiva parlare da qualche tempo anche in virtù, probabilmente, dell'allentamento delle restrizioni. In fondo al volantino altro riferimento al nazismo attraverso una svastica riempita di quadratini bianchi e neri, gli stessi che compongono il Qr Code di un green pass appunto. Chiude il volantino, su sfondo rosso, la scritta sotto il simbolo nazista "il green pass rende liberi".

Via de Nicola Pontedera (immagine da Google Maps, febbraio 2022)

Dalla segnalazione si apprende che il volantino sarebbe stato ritrovato sulla cabina telefonica presente nella via, poco fuori dalle porte del centro di Pontedera, e un altro su un armadio di distribuzione della linea poco lontano. Non è noto se ne siano presenti altri in città e quando effettivamente siano stati affissi dai responsabili.