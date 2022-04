Tennis, Torneo Internazionale under 18 “Città di Firenze”: italiani protagonisti

Italiani protagonisti alla 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” che entra nella sua fase conclusiva. Il vento ha un pò disturbato i giocatori ma il bel sole ha portato tanta gente ad assiepare le tribune del circolo delle Cascine.

Nel maschile ben due azzurri in semifinale. Lorenzo Ferri ha la meglio sullo svizzero Andrin Casanova per 61 16 61 mentre Federico Bondioli supera lo sloveno Matic Kriznic per 63 64. Per conquistare la finale il piemontese Ferri dovrà prevalere sul serbo Branko Djuric (3) che dopo l’under 15 Cinà ha sconfitto il maratoneta, un po' stanco, Niccolò Ciavarella per 64 62. Invece Bondioli dovrà superare lo svizzero Manfredi Graziani bravo a stoppare la corsa del ceco Kalina per 64 62

“Poter rigiocare un torneo internazionale giovanile in Italia è davvero importante e per questo ringraziamo il Ct Firenze che è riuscito a organizzarlo pur con mille difficoltà – dice Giancarlo Palumbo, responsabile nazionale under 18 maschile e femminile – il gruppo sta crescendo e anche questi risultati dimostrano che abbiamo diverse frecce nell’arco per far continuare a crescere il tennis italiano”

Nel femminile brava Federica Urgesi a superare la serba Obradovic per 75 64 ed ora l’azzurra affronterà la numero uno Evialina Laskevich, che gioca senza bandiera, che ha superato la beniamina di casa Anna Paradisi per 63 63. “Sarà un match difficile ma sto bene e riuscire a trovare il ritmo con questo vento è la dimostrazione che bisogna stare sempre attente – dice Urgesi – il mio obiettivo è giocare gli slam junior dopo Australian Open punto a Wimbledon” Nella parte bassa Georgia Pedone, numero 3 del seeding, si qualifica per la semifinale sfoderando un tennis davvero impeccabile pur con molte folate di vento. La tennista siciliana sconfigge 62 63 la polacca Lipiec ed ora avrà di fronte un’altra polacca Olivia Bergler, proveniente dalle qualificazioni, che ha la meglio sull’inglese Mc Donalds per 75 63.

Il giorno di Pasqua (17 aprile) sarà una domenica di grande tennis giovanile al Ct Firenze con le semifinali femminili che verranno giocate in contemporanea alle 10.30 mentre le semifinali maschili sono in programma dalle 15. A seguire finali dei doppi.

In svolgimento anche i tornei di doppio, che avranno la propria conclusione domenica 17 aprile, con la coppia Evialina Laskevic ed Ella McDonald come favorite nel tabellone femminile in semi contro Brockmann e Lanz mentre nella parte bassa Pace/Urgesi sfideranno Bergler Varul. Nel maschile Djuric-Schwaerzler contro il duo azzurro Bilardo e Gandolfi mentre nella parte bassa Ferri-Pereira contro Bondioli-Romano.

Molto partecipato anche il Trofeo della Stampa che ha visto i giornalisti impegnati in un torneo di padel sui due campi accanto allo Sferisferio nel cuore del Parco alle Cascine. La manifestazione aveva il patrocinio dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) e dopo un girone eliminatorio si sono disputate le finali con affermazione del duo Tatti-Trifoni su Tenerani-Mazzetti terzo posto per Di Ferdinando-Montaleni contro Canino-Bernardini al tie break finale

Il direttore del torneo è Giovanni Del Panta mentre il giudice arbitro della manifestazione è l’esperto Sebastiano Cavarra.

Tabelloni principali e teste di serie

Maschile

(tabellone da 32)

Quarti

Femminile

(tabellone da 32)

Accesso libero al Circolo del Tennis Firenze 1898

Durante la manifestazione l'accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all'interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti. In base alle nuove norme COVID la capienza dell’impianto sarà al 100% ma per accedere sarà necessario greenpass base e mascherina FPP2 come allo stadio.

2° TROFEO “RHODA DE BELLEGARDE di SAINT LERY”

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 2° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.