Uomo trovato morto a bordo di un traghetto arrivato a Livorno, indagini in corso

Questa mattina un uomo di 55 anni è stato ritrovato deceduto a bordo di un traghetto, giunto nel porto di Livorno e proveniente dalla Sardegna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, che viaggiava da solo, è stato ritrovato senza vita da alcuni membri dell'equipaggio nell'area bar della nave.

Sul posto il medico di bordo ha eseguito ripetutamente le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvare l'uomo, ma non c'è stato niente da fare. Intervenuti anche il personale del 118 e la polizia di frontiera marittima, con la scientifica che eseguirà i rilievi a bordo per ricostruire l'accaduto. Restano al momento ignote le cause della morte ma, dai primi esami, non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo.

Sotto choc i familiari che stavano aspettando in banchina il ritorno del 55enne.