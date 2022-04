Una 60enne è stata portata in codice rosso in ospedale da Pegaso dopo un incidente. La donna è l'unica ferita in un incidente frontale a Borgo Carige, vicino a Capalbio. Il sinistro è avvenuto la mattina di Pasqua sulla provinciale Pedemontana, verso le 10.30. Sul posto la Croce Rossa di Orbetello, i vigili del fuoco di Orbetello e i carabinieri di Pitigliano. Presente l'elisoccorso che ha portato la 60enne a Siena.