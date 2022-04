Incidente alle 6 della mattina di Pasqua sulla Strada Della Trappola, vicino a Grosseto. Due 21enni sono stati portati in ospedale in codice giallo dopo esser finiti fuori strada con l'auto. Sono ancora da chiarire le cause del sinistro. I due ora sono in ospedale a Grosseto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Croce Rossa Grosseto.