Jurassic Expo, i dinosauri tornano a invadere Pistoia

A Pistoia la grande mostra Jurassic Expo in Tour dal 23 aprile all’8 maggio, un viaggio fantastico nel mondo dei dinosauri, con uno spettacolare allestimento che riproduce lo scenario giurassico con enormi dinosauri interattivi, per vivere un ‘emozione unica ed interagire con i giganti del passato.

Jurassic Expo in Tour si trova in via E.Fermi, area Luna Park. Ingresso alla mostra ogni ora, la programmazione e gli orari: domenica e festivi, alle ore 10.00, alle ore 11.00 e alle ore 12.00; pomeridiano alle ore 15.00, alle ore 16.00, alle ore 17.00, alle ore 18.00; gli altri giorni, alle ore 16.00, alle ore 17.00, alle ore 18.00 e alle ore 19.00; giovedì chiuso. Tutto si svolgerà nel pieno adempimento delle normative anti Covid, mascherina da portare con sé.

Una mostra itinerante, rivolta a qualsiasi target di pubblico, dinosauri e animali preistorici, svariati modelli ricostruiti a grandezza naturale (modelli animatronics, robot in movimento), si animeranno lungo un percorso volto a raccontare l’evoluzione della vita dall’acqua alla terraferma; dai rettili preistorici più famosi e conosciuti come, il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor alle ricostruzioni dedicate ai resti fossili, agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Expo Jurassic in Tour o chiamare il numero 3203147446.