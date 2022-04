La Lettura Vinciana di Elio Nenci incanta le Celebrazioni Leonardiane

Con la magia della tradizionale Lettura Vinciana e la mostra sui disegni leonardiani dal titolo “Anatomia dei disegni. Reloaded” sono entrate nel vivo le Celebrazioni Leonardiane a Vinci per celebrare la nascita del Genio nel 1452.

La LXI Lettura Vinciana, al Teatro di Vinci e intitolata “Leonardo sulle tracce di Archimede? Il caso della 'chiocciola' per sollevare l'acqua”, ha richiamato pubblico e suscitato curiosità, anche grazie alla straordinaria interpretazione di Elio Nenci: è stata presa in esame la figura e l'opera di Archimede, più volte oggetto di attenzione da parte di Leonardo. Sono state individuate le questioni principali relative alla cosiddetta “vite d'Archimede”, ovvero la “chiocciola” per sollevare l'acqua.

Le Celebrazioni sono proseguite poi con l'inaugurazione della mostra “Anatomia dei disegni. Reloaded”, nuova esposizione al Museo Leonardiano dedicata ai disegni del Genio.

La mostra, fino al 9 ottobre, prevede un focus particolare al disegno preparatorio per lo sfondo architettonico del dipinto dell’Adorazione dei Magi delle Gallerie degli Uffizi, di cui viene presentata una riproduzione in scala reale accompagnata dalla riproduzione della riflettografia 1:3 realizzata dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in occasione del recente restauro della tavola.

Alla comprensione di questo complesso disegno contribuisce un contributo video del professor Pietro C. Marani che permette di contestualizzare il disegno nel processo di genesi dell’opera artistica. Una scatola prospettica consente di visualizzare il modello 3D degli elementi architettonici presenti nel disegno.

Per informazioni sulla mostra è possibile inviare una mail all'indirizzo info@museoleonardiano.it oppure chiamare i numeri 0571 933251 o 0571 933285.

Le Celebrazioni Leonardiane 2022 si chiuderanno il 22 aprile, al Teatro di Vinci (ore 21.15) con l'evento finale dal titolo “1952-2022: settanta anni dall'inaugurazione della Casa natale di Leonardo”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa