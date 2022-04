Incendio in un annesso agricolo di via Melone a Santa Maria a Monte, all'interno delle gabbie vi erano 30 conigli da allevamento. Nessuno dei roditori purtroppo si è salvato questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castefranco. Nell'annesso incendiato vi erano anche attrezzi agricoli di vario tipo. Non si sono verificate esplosioni.