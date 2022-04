Oltre 7mila persone sulle Mura di Pisa nel weekend di Pasqua

Nel fine settimana di Pasqua oltre 7mila persone sono salite sulle Mura di Pisa, il camminamento in quota che porta da piazza ai Miracoli ai lungarni con panorami mozzafiato su monumenti e verde cittadino. 5834 gli ingressi da venerdì a domenica, ai quali aggiungere gli accessi di Pasquetta e le iniziative 'Mura di Pisa Night Experience' e 'Risveglio Yoga sulle Mura'. La settimana prossima al tradizionale orario da venerdì a domenica si aggiungerà l'apertura straordinaria per il 25 aprile, mentre a maggio il camminamento rimarrà aperto fino alle 20 (ultimo ingresso 19.30).

Per quanto riguarda gli eventi speciali, venerdì 22 aprile appuntamento con 'Mura di Pisa Night Experience Speciale Liberazione': un tour notturno di walking cinema per raccontare per suoni ed immagini il passaggio della Seconda Guerra Mondiale in città con partenza alle ore 21 da Torre Piezometrica e arrivo alle 22.30 in piazza dei Miracoli.

Con racconti sonori immersivi e proiezioni itineranti le vicende della guerra rivivono nelle testimonianze di chi c'era, nelle immagini di archivio, nelle storie dei diari privati: l'entusiasmo degli inizi, il bombardamento del 31 agosto 1943, l'occupazione tedesca, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell'Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, l'incendio del Camposanto Monumentale, i rastrellamenti nazisti, fino al 2 settembre 1944, liberazione di Pisa.

Repliche anche lunedì 25 e venerdì 29 aprile, ultimi posti disponibili, per info e prenotazioni www.muradipisa.it. Grazie all'associazione Acquario della Memoria il 50% degli incassi dell'evento 'Night Experience speciale Liberazione' sarà devoluto alla Misericordia di Pisa per le missioni di viaggio che portano viveri e beni di prima necessità a sostegno della popolazione ucraina.

Fonte: Ufficio stampa