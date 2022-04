Open Day con Iter Mentis e i nuovi corsi in partenza

Giovedì 21/4 a partire dalle 21,00 si terrà la consueta serata informativa gratuita (OPEN DAY) a cura dell'associazione culturale Iter Mentis a Fucecchio.

La presenza è suggerita a coloro che desiderano conoscere l'associazione da vicino e/o ottenere un orientamento per la scelta del corso/livello da seguire (per quanto riguarda i corsi proposti è possibile consultare questa pagina del nostro sito e richiedere l'apposita informativa ai consueti recapiti)

Per accedere all'iniziativa (Palazzo Della Volta, Via G. di San Giorgio 2,locali superiori) è necessario prenotare un appuntamento per comunicare il corso d'interesse e l'orario di partecipazione. Si ricorda che, a riguardo, sarà indispensabile esibire il green pass base nel rispetto delle vigenti normative anticovid.

Ecco quindi i dettagli e le prossime scadenze relative ai corsi in partenza

CORSI DI LINGUE E CULTURE STRANIERE(IN PRESENZA E ONLINE)

inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, portoghese, giapponese e turco per tutti i livelli

-sabato 23/4: chiusura preiscrizioni (ultima data utile per l'invio della scelta corso e livello); seguiranno le proposte di attivazione.

-dal 30/4 al 6/5: regolarizzazioni (versamento quote di partecipazione)

-dal 9/5: inizio nuovi corsi (ciascuno secondo la propria frequenza)

MEMORIA E LETTURA VELOCE

Presentazione gratuita dei nuovi corsi giovedi 5 maggio ore 21,00. Adesioni entro il 1/5

Informazioni e preiscrizioni: info@itermentis.it tel.3281289087