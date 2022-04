U18 Città di Firenze, vincono Georgia Pedone e Lorenzo Ferri

Sono Georgia Pedone e Lorenzo Ferri (che fa il bis perché aveva conquistato anche il torneo di doppio) i vincitori della 45ª edizione del Torneo Internazionale Under 18 “Città di Firenze”. Il sole e la giornata di Pasquetta hanno fatto intervenire tantissimo pubblico al Circolo del Tennis Firenze 1898 per le finali della kermesse che si è conclusa il giorno di Pasquetta, dopo due anni di stop del torneo.

L’attesa era alta perché sia al maschile che al femminile erano giunti al match conclusivo tutti tennisti italiani. Purtroppo la finale femminile non si è potuta giocare per un infortunio della giocatrice marchigiana Federica Urgesi prima di iniziare la sfida. L’organizzazione ha cercato, tramite lo staff medico, di poter far giocare l’atleta azzurra ma purtroppo il problema al polso sinistro era più grave del previsto e così Georgia Pedone, numero 3 del seeding, ha conquistato la vittoria senza dover faticare anche se fino a quel momento aveva vinto tutte le partite senza perdere un set. In semifinale la siciliana aveva sconfitto la polacca Olivia Bergler, proveniente dalle qualificazioni, per 61 62. mentre Federica Urgesi era riuscita a superare la favorita Evialina Laskevich, che giocava senza bandiera, per 57 63 63. Dopo giocatrici del calibro di Amelie Mauresmo, Martina Hingis, Jennifer Capriati e Simona Halep, Georgia Pedone iscrive il proprio nome nell’albo d’oro del torneo e riceve il 2° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry “Sono contenta dell’affermazione in questo torneo – spiega la siciliana – mi dispiace per la mia amica e compagna Urgesi perché è sempre bello poter vincere sul campo. Il mio obiettivo quest’anno è quello di fare bene nei tornei dello slam junior ed ora avrò il Roland Garros e nelle manifestazioni junior che si disputano in Italia. Il prossimo anno cercherò di fare il salto di qualità per entrare nella classifica Wta”.

Nel maschile Lorenzo Ferri, torinese che si allena all’accademia di Riccardo Piatti, ha la meglio per 64 61 sul ravennate Federico Bondioli. Il piemontese dopo aver sconfitto in semifinale il serbo Branko Djuric (3) era il favorito ma quando si gioca un derby non è mai facile esprimere il miglior tennis “Non era un match facile perché con Federico ci conosciamo bene perché fino alla scorso anno ci allenavamo insieme – dice il torinese – ho commesso pochi errori ed ho cercato di stare dentro al campo e alla fine sono riuscito a portare a casa il match e questo torneo sia in singolo che in doppio. Per me è la mia più importante vittoria ed è successo in un torneo così prestigioso. Sono davvero felice”.

I tornei di doppio, conclusi il giorno di Pasqua, hanno visto vincere la coppia numero uno al femminile, Evialina Laskevic ed Ella McDonald, che hanno superato duo polacco estone Bergler Varul per 26 63 11-9. Mentre nel maschile il duo italiano portoghese Lorenzo Ferri Tiago Pereira sconfigge la coppia serbo austriaca Djuric-Schwaerzler per 75 61.

“Poter rivedere tanta gente al Circolo del Tennis per le finali del torneo è stata la più bella soddisfazione – dice il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – una settimana davvero bella dove i soci e i tanti appassionati sono intervenuti per seguire i migliori giovani del tennis mondiale. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro apporto e ai partner che ci hanno sostenuto per dare continuità a un evento che fa parte della tradizione del club”.

“E’ stata un’edizione davvero bella con una settimana di grande tennis che si è conclusa con tanta partecipazione da parte del pubblico di Firenze – spiega il direttore del torneo Giovanni Del Panta – un grazie a tutto il Ct Firenze al giudice arbitro della manifestazione l’esperto Sebastiano Cavarra perché io ero alla mia prima esperienza e concludere la manifestazione con così tanti spettatori vuol dire che è andato tutto bene”

“Il tennis giovanile è davvero straordinario e la presenza del pubblico e del sole sono stati i valori aggiunti di questa manifestazione – dice Guido Turi, consigliere nazionale Federtennis – grazie al Ct Firenze che è riuscito a rimettere in pista la manifestazione che apre anche i tornei toscani”.