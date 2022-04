Caos in Eccellenza: sospetti di combine tra Castelfiorentino, Cuoiopelli e San Miniato Basso

Un caso di presunta combine sta sconquassando l'ambiente dell'Eccellenza toscana. A presentare l'esposto alla procura federale della FIGC è il Ponsacco. Castelfiorentino, San Miniato Basso e Cuoiopelli (di Santa Croce) sarebbero - il condizionale è d'obbligo - gli autori delle partite aggiustate. L'obiettivo era quello di far scendere il Ponsacco in Promozione e lanciare il Castelfiorentino verso i playout salvezza.

Nel Girone B di Eccellenza è un audio su WhatsApp a destare sospetti: tra due calciatori si parla addirittura di un premio da 10mila euro per dei risultati combinati in favore del Castelfiorentino. L'audio arriverebbe da una telefonata registrata tra un calciatore del Ponsacco e uno del San Miniato Basso. Il sanminiatese parlerebbe di un incontro tra ds di San Miniato Basso, Cuoiopelli e Castelfiorentino in un locale del comprensorio per aggiustare le partite.

I fiorentini avrebbero beneficiato di risultati favorevoli da San Miniato Basso e Cuoiopelli per poter arrivare ai playout. Nell'ultima giornata le partite sono state sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori federali e la classifica ha detto Ponsacco e Castelfiorentino a pari punti: sarà spareggio, chi perderà andrà in Promozione, chi vincerà andrà ai playout.

Cosa succederà adesso? La FIGC dovrà fare luce sulla vicenda. Il campo invece dirà chi scenderà tra i castellani e i ponsacchini, anche se per ora non sono note data e luogo dello spareggio.