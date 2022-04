Consegnava la droga con il monopattino: denunciato

Consegnava la droga con il monopattino il giorno di Pasqua a Prato, ma non è passato inosservato alla polizia. L'uomo, 29 anni, marocchino, ha tentato di eludere il controllo di polizia in viale Piave, ma gli agenti lo hanno notato e fermato: aveva con sé 15 grammi di hashish suddivisi in dosi nella biancheria intima.

L'uomo era privo di permesso di soggiorno e già colpito da un ordine del questore di Prato a lasciare l'Italia cui non aveva ottemperato. È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per l'irregolarità nel territorio nazionale. Sequestrati telefono cellulare, monopattino e denaro.