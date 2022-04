Empolese Valdelsa, domande per la concessione di contributi per morosità incolpevole

L'Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha pubblicato da qualche settimana un avviso per la concessione di contributi per morosità incolpevole, così come definita dai decreti interministeriali 30 marzo 2016, 23 giugno 2020 e 30 luglio 2021, a favore dei residenti nel Comune di Empoli, in quanto Comune ad alta tensione abitativa.

Fino al 27 aprile 2022 è possibile presentare le domande di partecipazione ed è consigliato contattare subito lo Sportello Sociale del Comune di Empoli ai seguenti recapiti telefonici 0571757725-736 - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure inviare una email a: sociale@comune.empoli.fi.it, per avere informazioni e chiarimenti in merito ai requisiti di accesso ai contributi in oggetto.

Possono beneficiare dei contributi sia i nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto con citazione per la convalida, sia quelli che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%.

CHE COSA SI INTENDE PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE - A titolo esemplificativo: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sul modulo predisposto dall'Unione dei Comuni come detto entro il 27 aprile 2022 (termine perentorio) con una delle seguenti modalità: mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: circondario.empolese@postacert.toscana.it − per posta a mezzo raccomandata con Avviso di Ricevimento, al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa – Servizio Politiche Abitative Piazza della Vittoria n.54, 50053 Empoli. In tal caso farà fede la data del timbro di spedizione della domanda. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Empoli, Via del Papa 41 Empoli nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì 8 – 18.30, il venerdì 8 -13.30 e il sabato 8.30-12.

La modulistica può essere scaricata dal sito dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

Fonte: Ufficio Stampa