Giulia Blasi presenta il suo libro al Pacchi di Fucecchio

Sabato 23 aprile, alle ore 18 al Circolo Pacchi di Fucecchio sarà presentato il volume "Brutta - Storia di un corpo come tanti", edito da Rizzoli. Insieme all'autrice, Giulia Blasi, sarà presente anche Sara Vannuccini, professoressa dell'istituto Cattaneo di Fucecchio.

Una donna nasce, cresce e passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come “brutta”: è la storia raccontata dall'autrice in questo libro, una raccolta di saggi brevi che hanno l’esplosività di una serie di monologhi lucidi e affilati, a metà tra ferocia e risata. Giulia Blasi, classe 1972, è giornalista, autrice di programmi televisivi, blogger, scrittrice e nota attivista per i diritti delle donne.

Il Circolo Arci Gaetano Pacchi chiude con questo evento la prima stagione di "Libri a Pacchi". Il tema dei diritti delle donne conclude idealmente il ciclo di presentazioni iniziato a novembre 2021 e che hanno visto l'inclusività come protagonista di tutti gli eventi organizzati, dal primo con Iacopo Melio all'ultimo, con Vera Gheno.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

