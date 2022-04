Risparmiare nell'illuminazione, altri 100mila euro investiti a Montelupo

In un momento storico come quello che stiamo attraversando gli investimenti in efficentamento energetico hanno un impatto importante sia sull'ambiente che sui bilanci degli Enti.

A Montelupo Fiorentino i primi interventi di razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica risalgono al 2012.

L'obiettivo è sempre stato quello di investire nell’illuminazione pubblica per ridurre il consumo di energia e le emissioni in atmosfera, recuperando in pochi anni l’investimento effettuato in risorse correnti.

Il processo di efficentamento è poi rientrato nel PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile) approvato nel 2017 dal Consiglio Comunale.

Si stima di aver ampiamente superato nel 2021 il milione di euro risparmiati grazie a questo tipo di scelte su cui il Comune ha intenzione di proseguire con decisione.

Il progetto approvato dalla giunta comunale è stato redatto in relazione ad un monitoraggio di tutti gli impianti finalizzato ad andare a misurare i consumi effettivi relativi a ciascun punto luce.

Sono state quindi individuate le zone rimaste maggiormente energivore rese oggetto dell'intervento previsto e sono:

- CAPOLUOGO AREA DIETRO IL MUNICIPIO: via Asia, via Africa, via Europa, via America, largo Australia, largo Antartide e giardini Beaucaire

- FIBBIANA: via Giordano Bruno, via Corta, via della Fonte, via dell’Arno, via delle Croci, via Giovanni Fattori, via Odoardo Borrani, via Pietro Calamandrei, via Pietro Nardini, piazza Nardini, via Raffaello Sernesi, via Telemaco Signorini.

- PULICA: parte di via di Pulica

Inoltre con la stessa finalità verrà effettuata, anche per fini di decoro, la riorganizzazione delle prese energia nel centro storico poste a servizio degli eventi culturali e di mercatale.

In generale l'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con apparecchi di nuova generazione equipaggiati con lampade a LED, con efficienza e durata molto superiore, e la sostituzione delle centraline di zona in modo da permetterne il controllo remoto centralizzato.

Dall’analisi dei consumi è stata stimata una la riduzione delle necessità energetiche post intervento di 93.121 kWh/annui.

Per l'assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e al patrimonio del Comune di Montelupo la pianificazione di lungo periodo dà oggi i suoi frutti in contrasto al cambiamento climatico. Avere investito in questi anni in modo sistematico sull’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica mitiga l’aumento dei costi energetici che restano comunque un problema drammatico, tanto per il settore pubblico, quanto per quello privato.

L'efficentemanto della pubblica amministrazione va di pari passo con quanto fatto per interventi di efficientamento di edifici pubblici, come la scuola nel parco Margherita Hack (con impronta ecologica tendente allo zero), il Municipio e come prossimamente faremo con gli altri immobili del patrimonio comunale.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa