Leo Bassi festeggia i 70 anni al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Come un crescendo rossiniano il Festival dell’Arte Comica, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, si conclude con l’imperdibile spettacolo di Leo Bassi.

Il Festival, nato dalla collaborazione fra il Teatro C’art, con la direzione artistica di André Casaca e il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, ha proposto per l’ottava edizione un cartellone nutrito ed apprezzato che ha confermato come la rassegna si caratterizzi per la capacità di unire la qualità con l’arte comica.

Per il gran finale del Festival, Sabato 23 aprile alle ore 21.00 è in programma “70 anni”, lo spettacolo che festeggia i 70 anni di Leo Bassi, clown di fama internazionale.

Leo Bassi è un giocoliere, attore e comico. È nato negli Stati Uniti nel 1952 da una famiglia di circensi tra i quali alcuni avi di origine italiana da cui il cognome. Ha vissuto in Francia, Medio Oriente, Giappone e Italia, girando il mondo con i suoi spettacoli; attualmente risiede in Spagna con frequenti trasferte in America Latina. Specializzato nei numeri di antipodista (acrobazie eseguite con oggetti tenuti in equilibrio e fatti volteggiare con i piedi), ha sviluppato dagli anni ottanta una serie di spettacoli che, dal primo "Il circo più piccolo del mondo" di cui era unico protagonista, lo vedono sempre più interagire con il pubblico in un parossismo demenziale a tinte drammaturgiche molto forti.

“Se qualcuno mi avesse detto quando avevo 25 anni e lasciavo il Circo tradizionale per inventarmi un nuovo Clown, che 45 anni più tardi, sarei stato ancora in giro per il mondo, lavorando con successo sui palchi, lo avrei pensato matto – dice Leo Bassi parlando della sua vita -. Ero pieno di incertezze e di angosce, consapevole della fragilità della mia situazione come rampollo di una vecchia famiglia di Circo in una società in profondo mutamento dove il mestiere circense che avevo imparato, era totalmente obsoleto.

La mia infanzia e adolescenza è stata dominata dalla lotta dei miei genitori per sopravvivere alla decadenza della loro Arte. Uno a uno, i circhi chiudevano per mancanza di pubblico, un’emorragia dovuta alle nuove proposte di divertimento. Secoli di tradizione e di conoscenza accumulate si stavano perdendo e toccava a me trovare un modo di salvarli!

A 25 anni, ero convinto che il mio destino era di vivere una vita tragica di artista incompreso, con una fine prematura a 40 anni. Uno schianto in macchina o qualche altra brutta morte. Ma eccomi a 70 anni! Più vivo che mai e con tanta voglia di fare e di creare. Questo spettacolo è una celebrazione della mia voglia di vivere e anche una chiamata per la generazione posteriore alla mia: non avete paura della vecchiaia, è una stagione meravigliosa, libera dei dubbi e delle paure della giovinezza”.

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono le normative anti Covid.

FESTIVAL ARTE COMICA

Sabato 23 aprile ore 21.00

Leo Bassi in

70 ANNI

PREZZI:

Biglietto unico €10 (ridotto soci Coop € 9)

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino