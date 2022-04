Si chiama Ludovica Bargellini la 35enne scomparsa questa notte a Roma intorno all'una di notte dopo un terribile incidente stradale. L'attrice e modella era originaria di Pistoia. La giovane era a bordo della sua Lancia quando è finita contro un muro tra via Colombo e via Grotta Perfetta, alla periferia Sud di Roma. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i sanitari per il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio. Purtroppo la giovane è morta poco dopo.

Il curriculum artistico di Ludovica Bargellini era quello di una giovane promessa del mondo dello spettacolo con ancora tanta strada di successo da percorrere. Purtroppo la sua carriera si è interrotta drammaticamente nella notte. Dopo essersi trasferita nella Capitale per studiare Costume al Centro Sperimentale di Cinematografia ha lavorato al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks, e anche con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 2016 nella serie televisiva 'The Young Pope'.

È apparsa anche in lungometraggi come "Palato assoluto" di Francesco Falaschi e "Non c'è tempo per gli eroi" di Andrea Mugnaini, oltre a spot per Campari e Sky-Now Tv.