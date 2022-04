Madre e figlia trovate nude in auto di notte alla periferia di Pisa

Sono state trovate nude all'interno della loro auto nella notte di Pasqua, vicino ai Navicelli, a Pisa. Protagonista della vicenda una donna di 40 anni - separata dal marito - e la figlia di 8 anni, entrambe di Brescia. Le due risultavano irreperibili dalle ventiquattro ore precedenti. La sorella della 40enne aveva presentato denuncia di scomparsa.

Non è chiaro il motivo per cui la donna e la figlia abbiano raggiunto la darsena pisana a bordo dell'auto. Un vigilante, durante la perlustrazione notturna, ha notato le due donne nude in auto e ha chiamato soccorsi e forze dell'ordine.

Madre e figlia sono in buono stato di salute e i loro indumenti, fa sapere la polizia, erano adagiati fuori della vettura. La donna non avrebbe ancora spiegato i motivi della vicenda. Non è da escludere che le due si siano allontanate volontariamente dalla Lombardia.