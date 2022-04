Mida Firenze, ecco dove saranno i divieti di sosta e di transito

Torna la mostra internazionale dell’artigianato MIDA. Dal 23 aprile al 1° maggio la Fortezza da Basso ospiterà l’86esima edizione di una degli appuntamenti tradizionali della primavera a Firenze. Per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il disallestimento della mostra, gli uffici della Mobilità su richiesta di Firenze Fiere hanno predisposto una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia domani, mercoledì 20 aprile, con i divieti di sosta sul piazzale Bambine e Bambini di Beslan, divieti di transito e sosta sul controviale interno di viale Strozzi (lato Fortezza tra piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella) dove sarà istituito un percorso ciclopedonale e sulla rampa di accesso e uscita dal piazzale Bambine e Bambini di Beslan (fino al 22 aprile). Nei giorni della mostra, dal 23 aprile al 1° maggio, sono previsti divieti di transito e sosta in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile). Per quanto riguarda il disallestimento, domenica 1° maggio in viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli) saranno istituiti divieti di sosta con revoca delle fermate del Tpl urbano ed extraurbano, spostate in via Detti e via Gabbuggiani. Per la sosta dei mezzi interessati alle operazioni di smontaggio prevista la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassiriya.