Muore 56enne soffocato da un boccone di carne

Un 56enne di Livorno, Luca Spinelli, è morto ieri per una tragica fatalità: un boccone di cibo lo ha soffocato fino al decesso. L'uomo era a cena con la famiglia quando ha ingerito il pezzo di carne che lo ha strozzato. I familiari presenti a tavola hanno chiamato subito il 118. Un'ambulanza della Misericordia di Antignano e una da Livorno sono subito giunte in via del Corallo. L'uomo era ormai in arresto cardiaco e per il personale sanitario dopo le lunghe manovre di rianimazione non è stato più possibile fare niente.

Quasi un anno fa un fatto simile provocò la morte di un imprenditore di Pavullo mentre era in Toscana, Stefano Milani. L'imprenditore soffocò in un ristorante del Mugello con un pezzo di bistecca alla fiorentina.