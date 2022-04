Pasqua super agli Uffizi, dati migliori del 2019

Pasqua con numeri che battono addirittura il periodo pre-pandemico alle Gallerie degli Uffizi: durante i quattro giorni intercorsi tra il Venerdì Santo e il Lunedì dell'Angelo, i tre spazi del complesso museale (Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli) sono stati la meta culturale scelta da 75.704 visitatori: il 6% in più (4.311 persone) rispetto al 2019 (71.393 visitatori), l’ultima Pasqua prima della pandemia (durante la Pasqua del 2020 e 2021 i musei erano chiusi per il lockdown nazionale). Tra questi, 3.787 (cioè il 5%) hanno utilizzato il maxi biglietto cumulativo Passepartout 5 Days, che dà accesso a tutti e tre i musei delle Gallerie degli Uffizi, e inoltre al Museo Nazionale Archeologico e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. Nello specifico, tra venerdì 15 e ieri, Pasquetta, in 36.608 hanno scelto la Galleria degli Uffizi; 29.436 sono andati a passeggiare al Giardino di Boboli, 9.661 si sono immersi nel circuito museale dell’ex reggia di Palazzo Pitti.

La giornata che ha segnato il picco massimo di afflusso è stata la domenica di Pasqua, con 19.882 visitatori in tutti e tre i luoghi del complesso. “Le Gallerie degli Uffizi – commenta il direttore Eike Schmidt - si riconfermano ancora una volta il motore dell'economia fiorentina”.