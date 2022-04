'Passaggiando', trekking enogastronomico a Gambassi Terme: tante iniziative sulla Francigena

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio Gambassi Terme si animerà con 'Francigena Floralis', la prima edizione della manifestazione dedicata a tutti gli amanti dello slow travel. Tante le iniziative lungo le terre della Valdelsa, nella tappa della Francigena tra natura e storia. Durante gli eventi sarà possibile percorrere i percorsi, in compagnia anche degli amici a quattro zampe, o fermarsi ai banchi allestiti a tema floreale, assistere a spettacoli tematici, presentazioni di libri, intrattenimento per bambini e non solo.

'Passaggiando', il trekking enogastronomico

'Passaggiando' è un evento nel programma di Francigena Floralis. Tra un passo e l'altro, cibo e vino sono i protagonisti di questo percorso.

I quattro punti tappa di 'Passaggiando'

La partenza sarà libera da Piazza della Cisterna dalle ore 10 alle ore 11. Qua sarà consegnata ai partecipanti una bag personalizzata con qualche snack, utili lungo il percorso.

Tappa 1: presso l’azienda agricola Casanuova, degustazione con un bicchiere di vino, qualche affettato e bruschette con l’olio.

Tappa 2: passo dopo passo, vicino all'affioramento dei Bollori gli escursionisti raggiungeranno la Fattoria Le Caprine, dove potranno assaggiare i loro formaggi e un rosso di loro produzione

Tappa 3: Stavolta la fermata sarà l’azienda agricola La Taverna, con una insalata di farro e verdure e un assaggio della loro birra.

Ultima tappa all'agriturismo Pompone e Pola, dove il trekking enogastronomico si concluderà con assaggi di vini e torte casalinghe.

