Publiacqua sovvenziona Fondazione Ant nel progetto di sostegno al malato oncologico

Grazie al bando “I care di Publiacqua”, uscito nel luglio 2021, la Delegazione di Firenze di Fondazione ANT ha potuto sostenere una parte dei costi del servizio di Psico-Oncologia offerto ai pazienti oncologici ANT, seguiti fra il 1 agosto 2021 e il 31 marzo 2022. I fondi messi a disposizione da Publiacqua, sono stati impiegati per sostenere in parte il costo della nuova psicologa inserita nel 2021 nell’èquipe di assistenza domiciliare gratuita e specializzata di Fondazione ANT, che segue i malati di tumore e le loro famiglie nell’area di Firenze, Prato e Pistoia.

La nuova figura è stata inserita proprio per rispondere all’aumento costante delle richieste di assistenza psicologica per i malati di tumore in età adulta e pediatrica assistiti da Fondazione ANT e per le loro famiglie. Fondamentale infatti è anche il ruolo svolto dallo psicologo nel sostegno ai familiari durante la malattia del proprio caro e nell’eventuale fase successiva di elaborazione del lutto.

Nel periodo coperto dal contributo di Publiacqua, nell’area di Firenze-Prato-Pistoia, gli psicologi di Fondazione ANT hanno seguito 172 pazienti, di cui 78 pazienti oncologici e 94 loro familiari.

"La pandemia ha determinato una modifica nelle modalità di erogazione del servizio sanitario e un aumento delle richieste da parte dei malati, di circa il 30%, – ha dichiarato la Dr.ssa Silvia Leoni, Coordinatore Sanitario ANT Toscana - ma la richiesta di assistenza psicologica ha visto un vero e proprio boom, con un aumento del 50%. Senso di solitudine legato all’isolamento sociale, paura di contrarre il virus, tensione economica e incertezza rispetto al futuro sono le fonti di stress che più hanno inciso sul disagio psicologico della popolazione generale e queste paure si sono amplificate nelle persone più fragili e più a rischio come i nostri pazienti. Ringraziamo Publiacqua per aver dato un sostegno concreto ad ANT, ma soprattutto per aver dato voce a chi troppo spesso non ce l’ha. La scelta del titolo “I care” si sposa perfettamente con la filosofia di ANT, che è quella di difendere la dignità della vita anche nella malattia, “prendendosi cura” di tutto il nucleo familiare".

"ANT è da oltre 40 anni un punto di riferimento sul territorio per tutte le famiglie che si trovano nella complessa condizione di avere un malato oncologico. L’opera portata avanti dalla Fondazione è preziosa in condizioni di normalità e lo è stata e lo è ancora di più nella contingenza della pandemia, che ha reso tutto più difficile. Publiacqua ha un rapporto ormai consolidato con ANT ed anche per questo non abbiamo avuto dubbi nel sostenerne l’attività attraverso il Bando I Care – ha dichiarato Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua - L’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici è un’attività che non possiamo permettere venga mai meno, neppure in situazioni di emergenza sanitaria. Il supporto psicologico è una parte integrante e preziosa di tale assistenza. Siamo per questo orgogliosi di aver dato il nostro contributo alla meravigliosa opera quotidiana di ANT e siamo noi a ringraziare la Fondazione per averci dato modo di essere ancora una volta al suo fianco".

Il tumore è una malattia sociale, che coinvolge tutta la famiglia e la collettività: il cancro non riguarda mai solo la persona che si ammala, ma tutto il suo nucleo familiare, con notevole ricadute sia sociali che economiche, con un peggioramento della qualità di vita. Molte famiglie colpite dalla malattia si trovano oggi in difficoltà economiche e in una condizione di stress psicologico e di isolamento sociale, aggravata dallo scenario che stiamo vivendo, con lo spettro di una guerra che, anche se non ci riguarda direttamente, non è così lontana.

L'obiettivo della Fondazione ANT, con il proprio progetto, che va avanti nel tempo, è proprio quello di garantire una migliore qualità di vita e sostegno ai malati oncologici e ai loro caregivers e familiari nel momento di sofferenza sociale che stiamo vivendo.

La struttura sanitaria di ANT dedicata all’assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati oncologici, nella regione Toscana, è composta attualmente da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologhe.

Per le richieste di assistenza e per avere informazioni sulle attività portate avanti dalla Fondazione in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze, che si trova in Via San Donato 38/40, al n. 055.5000210.

Fonte: Fondazione Ant