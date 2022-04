Rapinato a Viareggio il pilota della Ferrari Charles Leclerc

Il pilota di Formula Uno Charles Leclerc, in forza alla Ferrari, è stato rapinato per Pasquetta a Viareggio. Verso le 23 il giovane francese era in Darsena assieme al suo preparatore Andrea Ferrari quando gli è stato rubato un Rolex.

Leclerc è stato assalito e derubato nei pressi del palazzetto dello sport viareggino, in via Salvatori. Il fatto è stato raccontato su Instagram da Ferrari, che è di Viareggio e vive in Versilia. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Viareggio.

"Eravamo in via Salvatori che da mesi è completamente al buio e lo segnalo. Bene ieri sera ci hanno rapinato. Il Comune di Viareggio può fare qualcosa? Chiedo per un amico" è il laconico commento di Ferrari da Instagram.