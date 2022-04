U15 Eccellenza, le date della Final Four

Sabato 23 e domenica 24 aprile a Livorno la Final Four per l’assegnazione del titolo regionale Under 15 Eccellenza.

Ufficiali il programma e la sede della Final Four che metterà in palio il titolo di Campioni Toscani Under 15 Eccellenza. Il concentramento si terrà al PalaMacchia di Livorno (via Allende) sabato 23 e domenica 24 aprile. A concorrere per il titolo saranno Abc Castelfiorentino, Biancorosso Empoli, Etrusca San Miniato e Don Bosco Livorno.

Le due semifinali del sabato vedranno le sfide Abc-Biancorosso (ore 16) e, a seguire, Etrusca-Don Bosco (ore 18). Domenica si terranno le finali 1/2 posto e 3/4 posto.

Si ricorda che la prima classificata staccherà il pass diretto per le Finali Nazionali, mentre la seconda e la terza classificate approderanno agli spareggi interregionali.