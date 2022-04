Vittoria da 167mila euro con il Lotto a Firenze

È arrivata a Firenze la vincita più importante nell'ultimo concorso del Lotto. Nell'estrazione di sabato 16 aprile, come riporta Agipronews, sono stati vinti ben 167.500 euro grazie a una giocata sui numeri 3-8-30-88 sulla ruota toscana. Sempre nel capoluogo fiorentino è arrivata una vincita da 16.750 euro grazie a una giocata sugli stessi numeri su tutte le ruote, per un bottino totale di oltre 184mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 298,7 milioni da inizio anno.