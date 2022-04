A Leggenda festival largo ai piccolissimi con lo spazio 'Nido dei nidi'

La rete empolese dei servizi per l’infanzia partecipa anche quest’anno a “Leggenda”, ponendosi come esempio qualitativamente significativo della pratica della lettura all’interno del panorama dell’educazione 0/6.

Nei servizi educativi la proposta di lettura avviene con diverse tecniche e lo scopo è catturare l’attenzione e l’interesse dei bambini e delle bambine, alimentando il piacere di leggere nei piccoli interlocutori.

Nelle giornate del Festival sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, mattina e pomeriggio, in orario 10-12.30 e 16.30-19, sarà presente lo spazio dedicato al ‘Nido dei nidi’: i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati presenti sul territorio comunale daranno il loro contributo attraverso un ricco programma dedicato ai piccolissimi, con letture ad alta voce, narrazione e drammatizzazione.

Lo spazio riservato al “Nido dei nidi” sarà il giardino pubblico di Largo della Resistenza, allestito per accogliere i bambini e le bambine con i loro genitori.

Il personale educativo dei servizi sarà presente con tante e varie proposte di lettura: narrativa, basata sulla lettura ad alta voce dell’educatrice; animata con il kamishibai, un teatrino in legno di misure ridotte all’interno del quale l’educatrice fa scorrere delle immagini disegnate che illustrano la storia in sequenza; animata con la scatola narrante, in cui lo scenario della storia viene rappresentato all’interno di una scatola, e da questa escono a uno a uno i personaggi manipolati dall'adulto che li anima.

Servizi educativi comunali:

Nido d'infanzia "La casa del canguri"

Nido d'infanzia "Melograno"

Nido d'infanzia "Piccolo Mondo"

Nido d'infanzia "Stacciaburatta"

Nido d'infanzia "Trovamici"

"Centro Zerosei"

Servizi educativi privati:

Nido d'infanzia "L'Arca di Noè"

Nido d'infanzia "San Giovanni Evangelista"

Nido d'infanzia "Onte bollonte"

Nido d'infanzia aziendale "Sesa-baby"

